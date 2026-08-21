Расписание брянских электричек изменится из-за модернизации инфраструктуры

2026, 21 августа 10:59

Расписание брянских электричек изменится на следующей неделе из-за модернизации инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В понедельник, 24 августа, на станции Сухиничи-Главные в Брянской области специалисты будут проводить модернизацию инфраструктуры. Технологическое «окно» назначено с 9:50 до 1:50.

И-за ремонта изменится расписание пригородных поездов. Электропоезд №6006 Брянск-Орловский – Сухиничи-Главные отправится в 13:27, что на 8 минут раньше обычного. А электричка №6687 Брянск-Орловский – Комаричи отстанет от рассписание на 9 минут. Она отправится в 19:19.