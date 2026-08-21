Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Транспорт

Расписание брянских электричек изменится из-за модернизации инфраструктуры

2026, 21 августа 10:59
Расписание брянских электричек изменится из-за модернизации инфраструктуры
Источник фото

Расписание брянских электричек изменится на следующей неделе из-за модернизации инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.  

 

В понедельник, 24 августа, на станции Сухиничи-Главные в Брянской области специалисты будут проводить модернизацию инфраструктуры. Технологическое «окно» назначено с 9:50 до 1:50. 

И-за ремонта изменится расписание пригородных поездов. Электропоезд №6006 Брянск-Орловский – Сухиничи-Главные отправится в 13:27, что на 8 минут раньше обычного. А электричка №6687 Брянск-Орловский – Комаричи отстанет от рассписание на 9 минут. Она отправится в 19:19.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Кражу форели на 6000 рублей из магазина в Брянске раскрыли полицейские
21 августа 13:52
Кражу форели на 6000 рублей из магазина в Брянске раскрыли полицейские
Брянское отделение Союза театральных деятелей РФ поучаствовало в акции «Из России, с любовью!»
21 августа 13:23
Брянское отделение Союза театральных деятелей РФ поучаствовало в акции «Из России, с любовью!»
Лекарство от беды: брянская служба крови пришла на выручку соседям
21 августа 13:02
Лекарство от беды: брянская служба крови пришла на выручку соседям

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16210) брянск (7171) ДТП (2844) ГИБДД (2412) прокуратура (2165) уголовное дело (2116) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1712) мчс (1577) коронавирус (1272) дороги (1131)