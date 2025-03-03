Молодой водитель на иномарке сбил пенсионера в Брянске

Молодой водитель на иномарке сбил пенсионера на переходе в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

В Фокинском районе города Брянска произошла авария. В районе дома № 10 по проспекту Московскому 18-летний водитель за рулём Volkswagen сбил 83-летнего мужчину. Пенсионер пересекал проезжую часть по переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Пожилого мужчину с переломом ноги госпитализировали.

Инспекторы составили на водителя два административных материала. По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку.