Молодую жительницу Брянска суд отправил в колонию за убийство сожителя

19-летняя жительница Брянска на восемь с половиной лет отправится в колонию за убийство сожителя в первый день нового года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело об убийстве. На скамье подсудимых оказалась 19-летняя жительница областного центра.

Утром 1 января в своей квартире дома № 150 по улице Красноармейской девушка поссорилась со своим сожителем на почве ревности. Девушка ударила возлюбленного кухонным ножом в грудь. Потерпевший убежал на улицу, но от полученного ранения умер около подъезда.

Суд отправил виновную на восемь с половиной лет в колонию общего режима. решение в законную силу не вступило.