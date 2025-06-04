Мошенничество на 8,6 млн рублей рассмотрит суд в Брянске

Двух жителей Жирятинского района ждёт суд по обвинению в мошенничество на 8,6 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на более чем 8,6 млн рублей. В преступлении обвинили 63-летнюю и 40-летнего жителей Жирятинского района.

По версии следствия, в 2021-2022 годах обвиняемые предоставили в региональные казначейство и департамент сельского хозяйства ложные сведения о расходе субсидии на развитие материально-технической базы крестьянско-фермерского хозяйства. При этом деньги они потратили по своему усмотрению. Региональному бюджету причинен ущерб на более чем 8,6 млн рублей.