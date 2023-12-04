Мошенники обманули 38 брянцев за неделю
На прошлой неделе 38 жителей Брянщины лишились более 12 млн рублей после общения с дистанционными мошенниками.
На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились с заявлениями 38 жертв дистанционных мошенников. Они лишились 12 442 000 рублей.
Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о якобы подозрительных действиях со счетами. Жертвам предлагали назвать данные карт или перевести сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. Также некоторым предлагали оформить кредит или получить бонусы.
таким способом со счетов 25 потерпевших пропали 11 620 000 рублей.
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