Мошенники обобрали пятерых брянцев под предлогом быстрого заработка

Мошенники похитили более шести млн рублей у пятерых брянцев под предлогом быстрого заработка. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 45-летняя жительница Карачевского района. Она пообщалась якобы с сотрудником крупной организации на тему быстрого заработка на инвестициях. Женщина перевела на указанные мнимым экспертом счета 2 100 000 рублей. После этого собеседник пропал.

За одну неделю еще четверо жителей Брянской области попали в аналогичную ситуацию. Они лишились 1 800 000, 1 378 000, 995 000 и 570 000 рублей.