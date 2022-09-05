Мошенники за неделю обманули брянцев на 14 млн рублей

38 жителей Брянской области на прошлой неделе стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. Общий криминальный «улов» аферистов составил порядка 14 млн рублей.

В половине случаев брянцы стали жертвами обмана со стороны лжеработников банков, которые выведали у них данные для доступа к счету под предлогом обсуждения раздичных финансовых услуг.

Не обошли злоумышленники стороной и жителей региона, откликнувшихся на объявления о продаже товаров и услуг на популярных онлайн-площадках.

Так, житель Брянского района вложил почти 5 млн рублей в несуществующие акции.

А женщина 44 лет проспонсировала взломщиков аккаунтов в соцсетях, думая, что дает взаймы знакомой, страничку которой они вскрыли.

Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовных дел по всем поступившим заявлениям о мошенничестве.