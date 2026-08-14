Мошенники звонят брянским абитуриентам с предложением заранее оплатить обучение

2026, 14 августа 18:24

Злоумышленники представляются сотрудниками вузов.

Мошенники звонят брянским абитуриентам с предложением заранее оплатить обучение, гарантируя успешное зачисление, сообщают «Известия». Аферисты представляются специалистами вузов и создают дополнительное напряжение на фоне высокого конкурса даже среди платников.

Кроме того, злоумышленники используют фишинг: отправляют поддельные сообщения от имени сотрудников вузов или ректора, просят предоставить личные сведения или подтвердить информацию. Абитуриентам советуют проверять данные только на официальных сайтах учебных заведений и не верить в особые схемы, поскольку тайных списков не существует. Договоренности и взятки через посредников уголовно наказуемы.