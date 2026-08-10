Двое жителей Новозыбкова Брянской области ответят в суде за контрафактный табак

2026, 10 августа 16:10

Уголовное дело рассмотрит Новозыбковский городской суд.

Двое жителей Новозыбкова Брянской области выслушают судебный приговор по делу о незаконном обороте контрафактных сигарет. 56-летнего и 36-летнего местных жителей обвиняют в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, с января 2024 года по сентябрь 2025 года обвиняемые незаконно приобрели более 7,4 тысячи пачек немаркированной табачной продукции стоимостью свыше миллиона рублей и реализовывали ее через торговый павильон.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли немаркированный товар из незаконного оборота.