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Криминал

Двое жителей Новозыбкова Брянской области ответят в суде за контрафактный табак

2026, 10 августа 16:10
Двое жителей Новозыбкова Брянской области ответят в суде за контрафактный табак
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Уголовное дело рассмотрит Новозыбковский городской суд.

 

Двое жителей Новозыбкова Брянской области выслушают судебный приговор по делу о незаконном обороте контрафактных сигарет. 56-летнего и 36-летнего местных жителей обвиняют в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, с января 2024 года по сентябрь 2025 года обвиняемые незаконно приобрели более 7,4 тысячи пачек немаркированной табачной продукции стоимостью свыше миллиона рублей и реализовывали ее через торговый павильон.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли немаркированный товар из незаконного оборота.

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