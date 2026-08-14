Продукты, гигиена и чувство плеча: гуманитарный груз доехал до переселенцев из Климовского района

2026, 14 августа 16:58

Жители Климовского района, которым из-за постоянных атак пришлось уехать подальше от границы, на этой неделе получили гуманитарную поддержку. Волонтёры и сотрудники Брянского отделения Российского Красного Креста привезли им 260 наборов — 130 продуктовых и 130 гигиенических.

Довезти груз до места помогли партнёры организации — Многофункциональный молодёжный центр и Центр добровольческих инициатив «Добро.Центр».

«Состав наборов определяется первоочередными потребностями людей: это продукты длительного хранения и предметы личной гигиены. Вынужденные переселенцы из приграничья относятся к приоритетной категории получателей. По Климовскому району заявка исполнена в полном объёме — помощь доведена до ста тридцати семей. Эта работа носит системный характер и будет продолжена», — отметил член президиума регионального отделения Дмитрий Корнилов.

В организации признают: охватить всех пострадавших пока не получается, но процесс оказания помощи продолжается. Присоединиться к работе может каждый — пожертвование оформляется на bryansk.redcross.ru/help, доступен перевод через СБП по QR-коду. Любая сумма имеет значение.

По материалам сайта «КП-Брянск».

Фото: Брянское региональное отделение Российского Красного Креста