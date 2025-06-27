Мужчина и женщина погибли на пожаре в Климовском районе

Мужчина и женщина погибли на пожаре в жилом доме в Климовском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Климовском районе. В посёлке Хохловка на улице Школьная загорелся частный жилой дом.

На вызов прибыли две пожарные автоцистерны. Около часа спасатели ликвидировали возгорание. Огонь почти полностью уничтожил задние. На пожаре погибли мужчина и пожилая женщина.

В обстоятельствах ЧП разбираются следователи.