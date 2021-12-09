Мужчина погиб при пожаре в Почепе

Загоревшийся дом пожарные тушили четыре часа.

Крупный пожар произошел в Почепе в ночь на 9 декабря. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в четвертом часу утра загорелся частный дом по 4-му Вокзальному переулку.

Пожар потушили в 7.30. Находившийся в нем 52-летний мужчина погиб.

Причина возгорания устанавливается.