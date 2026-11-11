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ДТП

Мужчина пострадал при столкновении трёх машин в Суземском районе

2026, 11 ноября 10:30
Мужчина пострадал при столкновении трёх машин в Суземском районе
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Мужчина пострадал при столкновении трёх машин в Суземском районе в понедельник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Ночью 9 ноября на 19-м километре автомобильной дороги «Украина-Суземка» в Суземском районе произошла авария. 37-летний водитель не справился с управлением автомобиля Honda. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в припаркованную на левой обочине «Ладу Приора». Отечественная легковушка от удара столкнулась в «ВАЗ-21083». 21-летний пешеход находившийся между припаркованными машинами получил травмы. 

Водителя Honda отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Инспекторы составили на него административный материал. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

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