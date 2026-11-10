Два здания подразделений полиции в Карачевском районе открыли после ремонта

2026, 10 ноября 18:28

Два здания подразделений полиции в Карачевском районе открыли после ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В преддверии профессионального праздника в Карачевском районе прошло торжественное открытие после капитального ремонта двух административных зданий органов внутренних дел. В них будут располагаться подразделение участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних, а также отдела Госавтоинспекции.

«Хорошие условия на рабочих местах необходимо создавать. Без этого любой специалист быстро теряет работоспособность. Уверен, в новых стенах появятся дополнительные силы и желание делать свою работу ещё лучше», – отметил на церемонии начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Алексей Солдатов.

Кроме того, в рамках мероприятия начальник УМВД наградил отличившихся сотрудников полиции за проявленный профессионализм. Почетной грамотой УМВД России по Брянской области отмечена подрядная организация.