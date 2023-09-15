Мужчина сломал ключицу в ДТП в Жуковском районе

Мужчина сломал ключицу при столкновении двух легковушек в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 4 км автодороги «Жуковка-Косилово» в Жуковском районе. 36-летняя женщина-водитель отвлеклась от управления «ВАЗ-21093», когда на ходу искала мобильный телефон. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в «ВАЗ-21112».

36-летний водитель второй легковушки сломал ключицу. Его отпустили домой с назначением лечения.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.