На Брянщине поймали обокравшую дом знакомого женщину
Воровка воспользовалась запасным ключом.
В полицию Климовского района Брянской области обратился мужчина, как он рассказал, его дом неизвестным образом обокрали, забрали 35 тысяч рублей.
Входная дверь была точно заперта, следов взлома не было, но деньги пропали.
Вскоре сотрудники полиции задержали знакомую мужчины, 32-летнюю местную жительницу.
Как призналась воровка, она воспользовалась запасным ключом, она знала, где он хранится.
Известно, что ранее обвиняемая была судима за кражу.
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