На брянской трассе фура сгорела дотла

ЧП произошло в Брасовском районе.

В соцсетях опубликованы снимки полностью сгоревшей на брянской трассе фуры.

Как сообщают очевидцы, пожар произошел на трассе М3 Украина у деревни Тростная в Комаричском районе. В результате пожара от большегруза остался только металлический остов.

Официальной информации о случившемся и числе пострадавших пока не поступало.