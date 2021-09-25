На брянской трассе загорелась машина – ранен 11-летний ребенок

Также пострадал водитель.

Два человека пострадали в результате аварии, которая произошла 24 сентября около 22.50 на 18-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Погар.

Как сообщает областная ГИБДД, 52-летний водитель Citroen Berlingo, двигаясь со стороны Погара, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет, врезалась в дерево и загорелась.

Водителя госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. 11-летнего пассажира доставили в больницу с винтообразным переломом диафиза левого плеча в нижней трети и скальпированной раной волосистой части головы.