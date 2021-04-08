На Карачиже в Брянске нашли труп (ВИДЕО)

Тело находилось в луже.

На улице Карачижской в Советском районе Брянска обнаружили труп мужчины. О ЧП в соцсетях рассказали очевидцы.

«Тело лежит рядом с дорогой, прямо в луже. Сейчас его уже накрыли», – сообщили они.

Один из водителей выложил в соцсетях запись видеорегистратора, на которой видно, что у тела остановилась машина.

Что стало причиной смерти мужчины, пока неизвестно.