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Подросток ранен в результате стрельбы по бутылкам в Клинцах

2022, 06 июня 17:00 Происшествия
Подросток ранен в результате стрельбы по бутылкам в Клинцах
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Подросток ранен в результате стрельбы по бутылкам в Клинцах

Пуля застряла в локте.

5 июня 13-летний подросток получил ранение в результате стрельбы по бутылкам.

Как сообщают в соцсетях жители Клинцов, мальчика доставили в больницу с застрявшей в локте пулей. По их словам, выстрел произвел 18-летний товарищ пострадавшего.

Сейчас обстоятельства ЧП выясняют правоохранители. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

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