На Красноармейской в Брянске горело здание

Пожар произошел рано утром.

Утром 16 февраля случился пожар в центре Брянска. В 5.15 в региональное ГУ МЧС сообщили о возгорании по улице Красноармейской в Советском районе.

Приехав на место, пожарные обнаружили, что горит нежилое здание – пламя распространилось на площади в 2 квадратных метра.

В 5.28 пожар потушили. По данным МЧС, пострадавших нет.