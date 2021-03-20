На Почтовой в Брянске Solaris врезался в дерево после ДТП
Пострадала женщина-водитель.
Один человек получил травмы в результате ДТП в Бежицком районе Брянска. Авария произошла 19 марта около 8.10 по улице Почтовой.
Как сообщает областная ГИБДД, 34-летний водитель Renault Sandero, двигаясь от улицы Чайковского в сторону улицы 50-й Армии, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и врезался во встречный Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 38-летняя женщина. От удара Hyundai Solaris врезался в дерево.
У женщины – водителя Hyundai Solaris диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб-растяжение мышечно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника и ушиб левого коленного сустава.
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