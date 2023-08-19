На пожаре в Брянске пострадал человек

Человек пострадал на пожаре в многоэтажке в Брянске. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация и о пожаре в Бежицком районе Брянска. В переулке Почтовый в многоэтажном доме загорелась квартира.

На происшествие прибыли три отделения на пожарных автоцистернах и автоколенчатом подъемнике. Из дома спасатели эвакуировали пять жильцов.

Пожарные справились с огнем за полчаса. На происшествии есть один пострадавший. Причину возгорания выясняют специалисты.