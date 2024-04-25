На пожаре в Погарском районе пострадал человек

На пожаре в жилом доме в Погарском районе пострадал человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 25 апреля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Погарском районе. В посёлке Левдиков на улице Полевая загорелся частный жилой дом.

На происшествие прибыли спасатели на двух автоцистернах. Они справились с огнём за час.

На пожаре пострадал человек. Причину возгорания выяснят специалисты.