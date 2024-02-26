На пожаре в жилом доме в Клинцах пострадал человек
О пострадавшем на пожаре в жилом доме человеке сообщили в региональном МЧС.
В спасательное ведомство вечером 24 февраля поступила информация о пожаре в городе Клинцы. На улице Леонтьева загорелся двухквартирный жилой дом.
На происшествие прибыли три отделения на пожарных автоцистернах. С огнём они справились за полчаса. На пожаре пострадал человек.
Причину возгорания выясняют эксперты.
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