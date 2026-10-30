Кешбэк вместо копилки. Какие банки позволяют брянцам жертвовать на автопилоте

2026, 30 октября 18:08

Автоматические пожертвования при повседневных тратах развивают сразу несколько банков. Журналисты сайта «КП-Брянск» сравнили, что предлагают крупные игроки рынка.

МТС Банк запустил сервис «Добро Pay», который округляет сумму покупки и переводит разницу в фонд, например в «Веру», помогающую хосписам. Опция включается в приложении банка или прямо в корзине интернет-магазинов партнеров. Т-Банк пошел другим путем. Сервис «Кэшбэк во благо» направляет весь денежный кешбэк за месяц по дебетовой карте в одну из более 600 НКО, а в рамках акций вроде «Курса добра» банк удваивает взносы клиентов. В Альфа-Банке и ВТБ округление пока работает только как личная копилка, зато доступны автоплатеж в адрес фондов-партнеров и перевод миль и бонусов через благотворительные витрины.

В приложении СберБанк Онлайн для Android появилась вкладка «Округление» в разделе «Благотворительность». Пользователь выбирает фонд из каталога «СберВместе», среди которых есть Российский Красный Крест, задает шаг округления до 10, 50, 100, 500 или 1 000 рублей и месячный лимит. После этого сумма каждой оплаты картой в магазине, кафе или на заправке автоматически дотягивается до круглой, а разница уходит фонду. Подписку можно изменить или отключить в любой момент.

Член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов видит в этом пользу для подопечных.

«Расширение числа цифровых инструментов для пожертвований мы расцениваем как положительную тенденцию. Чем проще гражданину оформить регулярный взнос, тем шире круг участников благотворительности и тем устойчивее финансирование социальных программ в регионе. Со своей стороны отделение гарантирует целевое использование каждого поступившего рубля и открытую отчетность», – подчеркнул Дмитрий Корнилов.