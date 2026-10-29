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Следователи возбудили дело о невыплате зарплаты на предприятии в Унече

2026, 29 октября 16:43
Следователи возбудили дело о невыплате зарплаты на предприятии в Унече
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Следователи возбудили дело о невыплате зарплаты на предприятии в Унече. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения исполнения трудового законодательства. С мая по сентябрь 2026 года руководство акционерного общества, занимающегося производством хлебобулочных изделий в городе Унечи, не выплачивало заработную плату не менее 12 работникам. Задолженность превысила 900 тысяч рублей.

Руководителя юридического лица привлекли к административной ответственности. Следователи возбудили уголовное дело. В суд направлены исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате.

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