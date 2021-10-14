На станции Брянск-Льговский нашли гранату

Спасатели изъяли гранату и обезвредили ее. По данным регионального ГУ МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

14 октября у платформы № 2 железнодорожный станции Брянск-Льговский в Фокинском районе Брянска обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Прибывшая на место группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра установила, что у платформы находилась граната РГД-33.

Хроники вируса Как в регионе борются с распространением COVID-19? Эпидситуация по заболеваемости коронавирусом остаётся темой №1 как в областной повестке, так и в масштабах всей страны. На прошлой неделе в Смоленске в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание оперштаба по коронавирусу с участием руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ларисы Сидоренковой, представителей силового блока, иных заинтересованных структур. О ситуации в субъекте

А у нас идёт концерт! В Смоленской области появится больше виртуальных концертных залов. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Мюзиклы, театральные постановки, спектакли, фестивали… – это далеко не полный перечень мероприятий, которые можно посмотреть в таком зале. Оснащение мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом позволяет создать для зрителей своеобразный «эффект присутствия» и даёт возможность

Ларьки – только по схеме Ларьки, павильоны и палатки стали неотъемлемой частью современного облика Смоленска. Правда, к сожалению, не все эти точки работают на легальных основаниях. Вопрос размещения нестационарных торговых объектов, установленных незаконно, стал ключевым в рамках совещания, которое прошло в администрации региона в формате видеоконференцсвязи. В обсуждении приняли участие губернатор Алексей Островский, профильные вице-губернаторы и начальники департаментов, а также

В октябре на МЖД проведут внеплановые рейды на переездах В целях снижения аварийности на железнодорожных переездах в октябре сотрудники МЖД и представители ГИБДД усилят профилактическую работу с водителями. Особое внимание будет уделено переездам с невысоким автотрафиком. По статистике, с начала года более 90% ДТП на переездах в границах МЖД произошло на малоинтенсивных участках (до 1200 автомобилей в сутки). Всего с начала 2021 года на

Более 140 уроков безопасности провели смоленские железнодорожники во время акции «Безопасную железную дорогу – детям!» Смоленские железнодорожники подвели итоги акции «Безопасную железную дорогу – детям!», которая проходила на Московской железной дороге с 1 сентября по 1 октября и была направлена на предотвращение несчастных случаев с подростками на объектах железнодорожной инфраструктуры. В течение первого месяца учебного года железнодорожники провели 145 лекций, бесед, уроков безопасности, в которых приняли участие более 3 тыс.