На трассе Дятьково-Любохна под колеса Hyundai Elantra попал 47-летний пешеход
Подробности ДТП рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.
На 5 километре автодороги Дятьково-Любохна под колеса автомобиля Hyundai Elantra, которым управлял 40-летний водитель, попал 47-летний пешеход, двигавшийся по краю проезжей части навстречу транспортному средству.
С диагнозом «открытый перелом правой голени, перелом правого предплечья» мужчину госпитализировали.
По внешним признакам пострадавший был пьян. При госпитализации у него взяли кровь для проведения анализов на алкоголь. Водитель автомобиля в момент ДТП был трезв.
По данным Брянскстата, в каждом пятом ДТП с пострадавшими, зарегистрированном с начала года, травмы получили именно пешеходы.
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