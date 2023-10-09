На трассе Дятьково-Любохна под колеса Hyundai Elantra попал 47-летний пешеход

Подробности ДТП рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

На 5 километре автодороги Дятьково-Любохна под колеса автомобиля Hyundai Elantra, которым управлял 40-летний водитель, попал 47-летний пешеход, двигавшийся по краю проезжей части навстречу транспортному средству.

С диагнозом «открытый перелом правой голени, перелом правого предплечья» мужчину госпитализировали.

По внешним признакам пострадавший был пьян. При госпитализации у него взяли кровь для проведения анализов на алкоголь. Водитель автомобиля в момент ДТП был трезв.

По данным Брянскстата, в каждом пятом ДТП с пострадавшими, зарегистрированном с начала года, травмы получили именно пешеходы.