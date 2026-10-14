Двух молодых брянцев подозревают в краже телефона и денег у пенсионерки

2026, 14 октября 14:35

Двух молодых брянцев подозревают в краже телефона и 30 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась пожилая жительница Климовского района. Заявительница потеряла свой телефон по дороге на работу. После этого женщина узнала, что с её банковского счёта списаны 30 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к хищениям причастны 23-летний брянец и его 22-летний приятель. Молодые люди нашли телефон. Пароля на нём не было. С его помощью фигуранты перевели на свои счета по 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье кража. Обвиняемые вернули похищенный телефон и 15 тысяч рублей владелице.