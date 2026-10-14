Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Двух молодых брянцев подозревают в краже телефона и денег у пенсионерки

2026, 14 октября 14:35
Двух молодых брянцев подозревают в краже телефона и денег у пенсионерки
Источник фото

Двух молодых брянцев подозревают в краже телефона и 30 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась пожилая жительница Климовского района. Заявительница потеряла свой телефон по дороге на работу. После этого женщина узнала, что с её банковского счёта списаны 30 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к хищениям причастны 23-летний брянец и его 22-летний приятель. Молодые люди нашли телефон. Пароля на нём не было. С его помощью фигуранты перевели на свои счета по 15 тысяч рублей.  

Возбуждено уголовное дело по статье кража. Обвиняемые вернули похищенный телефон и 15 тысяч рублей владелице.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Ветеран СВО завоевал серебряную медаль на «Кубке мужества»
14 октября 14:49
Ветеран СВО завоевал серебряную медаль на «Кубке мужества»
Серию краж сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские
14 октября 14:42
Серию краж сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские
Брянские танцоры завоевали две медали на турнире «Динамиада 2026»
14 октября 13:39
Брянские танцоры завоевали две медали на турнире «Динамиада 2026»

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16835) брянск (7261) ДТП (2896) ГИБДД (2465) прокуратура (2216) уголовное дело (2154) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1749) мчс (1587) коронавирус (1272) дороги (1169)