На улице Урицкого в Брянске джип загорелся после аварии

В Брянске на улице Урицкого случилось ДТП, в результате которого автомобиль УАЗ Патриот не только вылетел на тротуар, но и загорелся.

О ЧП рассказали в брянских пабликах соцсетей очевидцы.

Сведений о причинах аварии и возможных пострадавших нет.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.