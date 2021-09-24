Начальник УМВД Брянска задержал объявленного в федеральный розыск преступника

Задержание произошло во время проверки несения службы полицейскими.

Начальник УМВД России по городу Брянску полковник полиции Эдуард Шеенков задержал преступника, находившегося в федеральном розыске.

Как сообщает региональное УМВД, главный полицейский Брянска проверял несение службы сотрудниками полиции в Советском районе. На улице Спартаковской его внимание привлекли мужчина и женщина, которые несли металлическую дверь и громко выясняли отношения.

Эдуард Шеенков остановил пару с явными признаками алкогольного опьянения для установления их личностей и обстоятельств инцидента.

Выяснилось, что мужчина – 46-летний местный житель – решением Володарского районного суда города Брянска был объявлен в федеральный розыск по части 2 статьи 314 Уголовного кодекса «Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера».

Начальник городского УМВД передал задержанного сотрудникам патрульно-постовой службы полиции, которые доставили его в СИЗО.