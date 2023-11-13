Начальника брянской таможни обвиняют в получении крупной взятки

Бывшего начальника отдела брянской таможни ждёт суд по обвинению в получении более миллиона рублей взятки. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, а также хранение боеприпасов. В преступлении обвиняют бывшего начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни.

По версии следователей, 14 мая 2023 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью передал должностному лицу деньги и ценности на сумму более 1 100 000 рублей. За это таможенник обещал грузовикам компании проезд без досмотра через границу.

Кроме того, фигурант купил и незаконно хранил у себя дома боеприпасы к охотничьему оружию. Патроны обнаружил следователь при обыске.

Обвиняемый ждёт суд под стражей.