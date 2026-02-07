Брянские тяжелоатлеты завоевали две медали на Кубке России

2026, 07 февраля 18:50

Брянские тяжелоатлеты завоевали две медали на Кубке России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Люберцы Московской области накануне завершился Кубок России по тяжелой атлетике. Во дворце спорта «Триумф» собрались более 250 сильнейших спортсменов: чемпионы страны, призёры и рекордсмены мира, Европы и России. Соревнования являлись отборочным для попадания в заявку на чемпионат Европы 2026 года и первый этап отбора на Всероссийскую спартакиаду.

В весовой категории 102 кг выступил воспитанник спортшколы «Сталь» города Брянска Максим Могучев. Он завоевал золотую медаль. В категории 67 кг брянец Иван Усов занял второе место с результатом 278 кг.

В командном зачете среди мужчин Брянская область остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.