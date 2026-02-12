Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Глава Чаусовского сельского поселения Погарского района ранен при атаке дронов

2026, 12 февраля 16:45
Глава Чаусовского сельского поселения Погарского района ранен при атаке дронов
Глава Чаусовского сельского поселения Погарского района ранен при атаке дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

 

12 февраля ВСУ атаковали Погарский район. Удар нанесли по движущемуся гражданскому автомобилю около села Марковск. Машина серьезно повреждена. 

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранение получил глава Чаусовского сельского поселения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», – уточнил Александр Богомаз. 

Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

