Глава прокуратуры Брянской области отчитался о работе ведомства за год

2026, 12 февраля 15:34

Глава прокуратуры Брянской области отчитался о работе за 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Расширенное заседание коллегии прокуратуры области прошло в Брянске. Его провёл главный прокурор региона Владимир Мосин. В работе коллегии поучаствовали губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, председатель областного суда Александр Курганов, руководители правоохранительных органов области, сотрудники и ветераны ведомства.

На заседании подвели итоги работы за 2025 год. Прокурорами выявлено свыше 42 тысяч нарушений закона. В суды направлено более 3 тысяч исков. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 8,8 тысяч человек, возбуждено 130 уголовных дел. Восстановлены права 25,3 тысячи граждан. Благодаря вмешательству прокуратуры работодателями погашена задолженность по оплате труда 181 работникам на более чем 25 млн рублей.

«Считаю уровень взаимодействия правительства Брянской области и прокуратуры региона конструктивным. Будем продолжать нашу совместную работу и приложим максимум усилий для расширения и укрепления взаимодействия на благо жителей нашей Брянской области», – подчеркнул Александр Богомаз.