Неизвестный водитель сбил пьяного пенсионера на велосипеде под Дятьково
Велосипедиста доставили в больницу с тяжелыми травмами, водителя ищут.
71-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате ДТП, которое произошло 18 ноября около 17.00 на неустановленном участке дороги Дятьково – Бытошь – Будочка в Дятьковском районе.
Как сообщает областная ГИБДД, водитель, чья лично пока не установлено, управлявший, предположительно, Mitsubishi Lancer сбил пожилого велосипедиста, находившегося в состоянии опьянении.
Пенсионера госпитализировали с закрытым переломом обеих костей нижней левой голени со смещением, закрытым переломом нижней левой плечевой кости со смещением, закрытым переломом левой плечевой кости и ушибленной раной лба.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Личность водителя устанавливается.
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