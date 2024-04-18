Несовершеннолетнего курьера мошенников брянский суд отправил в колонию

16-летнего курьера мошенников брянский суд отправил на полтора года в воспитательную колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 16-летний житель Калужской области.

Телефонные мошенники сообщили 74-летней жительнице Брянск о якобы ДТП с участием знакомой. Злоумышленники потребовали деньги якобы для оказания помощи в её освобождении от уголовной ответственности. Более миллиона рублей пенсионерка отдала прибывшему курьеру. Его роль и исполнил подросток.

Родители несовершеннолетнего вернули потерпевшей 200 тысяч рублей. Суд приговорил юношу к полтора годам в воспитательной колонии. Также он обязан вернуть оставшуюся часть похищенных денег. Приговор не вступил в законную силу.