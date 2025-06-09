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Нетрезвого подростка на мопеде задержали полицейские в Брянске

2025, 09 июня 09:58 Происшествия
Нетрезвого подростка на мопеде задержали полицейские в Брянске
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Нетрезвого подростка на мопеде задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Ночью 7 июня в Бежицком районе города Брянска на улице 50-й Армии сотрудники дорожно-патрульной службы заметили мопед, водитель которого был без шлема. На законное требование об остановке тот не отреагировал и попытался скрыться.

Нарушителя правоохранители задержали у дома №1а по той же улице. За рулём оказался 17-летний житель города. У подростка были внешние признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался.

На подростка стражи порядка составили административные материалы. Мопед помещён на специализированную стоянку. Разбираться в обстоятельствах происшествия будет комиссия по делам несовершеннолетних.

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