Нетрезвого подростка на мопеде задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Ночью 7 июня в Бежицком районе города Брянска на улице 50-й Армии сотрудники дорожно-патрульной службы заметили мопед, водитель которого был без шлема. На законное требование об остановке тот не отреагировал и попытался скрыться.
Нарушителя правоохранители задержали у дома №1а по той же улице. За рулём оказался 17-летний житель города. У подростка были внешние признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался.
На подростка стражи порядка составили административные материалы. Мопед помещён на специализированную стоянку. Разбираться в обстоятельствах происшествия будет комиссия по делам несовершеннолетних.
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