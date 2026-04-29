Брянский школьник выиграл международный конкурс художественного чтения

2026, 29 апреля 13:31
Брянский школьник выиграл международный конкурс художественного чтения. Об этом сообщили в губернаторском областном дворце имени Юрия Гагарина. 

 

В городе Вязьма прошёл III Международый конкурс художественного чтения «Обелиск». Мероприятие посвятили памяти артистов фронтовых бригад и театров, прошедших с Советской Армией до Берлина. 

В номинации «Лучшее исполнение произведения патриотической направленности (поэзия)» выступил воспитанник Центра театральной педагогики Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Владимир Сказченко.  Обойдя чтецов из России и стран ближнего зарубежья, брянец занял первое место. 

Также художественный руководитель талантливого юноши Елена Кирюшина награждена дипломом «За высокий профессионализм и большой вклад в подготовку финалиста конкурса «Обелиск».

