2026, 29 апреля 13:31

Брянский школьник выиграл международный конкурс художественного чтения. Об этом сообщили в губернаторском областном дворце имени Юрия Гагарина.

В городе Вязьма прошёл III Международый конкурс художественного чтения «Обелиск». Мероприятие посвятили памяти артистов фронтовых бригад и театров, прошедших с Советской Армией до Берлина.

В номинации «Лучшее исполнение произведения патриотической направленности (поэзия)» выступил воспитанник Центра театральной педагогики Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Владимир Сказченко. Обойдя чтецов из России и стран ближнего зарубежья, брянец занял первое место.

Также художественный руководитель талантливого юноши Елена Кирюшина награждена дипломом «За высокий профессионализм и большой вклад в подготовку финалиста конкурса «Обелиск».