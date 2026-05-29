Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Нетрезвого водителя задержали инспекторы ДПС в Брянске

2026, 29 мая 09:42
Нетрезвого водителя задержали инспекторы ДПС в Брянске
Источник фото

Нетрезвого водителя задержали инспекторы ДПС в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

27 мая экипаж дорожно-патрульной службы на улице Почтовой в Бежицком районе Брянска остановил автомобиль Nissan Tiida. У 52-летнего водителя были признаки опьянения. Пройти процедуру освидетельствования мужчина отказался.

Полицейские выяснили, что гражданин был ранее судим за различные преступления, а также лишен права управления за нетрезвое вождение. 

На нарушителя составили протокол. Иномарку отправили на штрафстоянку. 

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Просветительский проект для молодёжи от общества «Знание» стартовал в Брянске
29 мая 11:32
Просветительский проект для молодёжи от общества «Знание» стартовал в Брянске
Житель Брянска проведёт в колонии 12 лет за покушение на сбыт наркотиков
29 мая 10:34
Житель Брянска проведёт в колонии 12 лет за покушение на сбыт наркотиков
Брянцы привезли четыре медали с первенства ЦФО по самбо
29 мая 09:16
Брянцы привезли четыре медали с первенства ЦФО по самбо

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15337) брянск (6969) ДТП (2770) ГИБДД (2329) прокуратура (2114) уголовное дело (2065) Александр Богомаз (1998) суд (1792) авария (1677) мчс (1548) коронавирус (1272) дороги (1079)