Нетрезвого водителя задержали инспекторы ДПС в Брянске

2026, 29 мая 09:42

Нетрезвого водителя задержали инспекторы ДПС в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

27 мая экипаж дорожно-патрульной службы на улице Почтовой в Бежицком районе Брянска остановил автомобиль Nissan Tiida. У 52-летнего водителя были признаки опьянения. Пройти процедуру освидетельствования мужчина отказался.

Полицейские выяснили, что гражданин был ранее судим за различные преступления, а также лишен права управления за нетрезвое вождение.

На нарушителя составили протокол. Иномарку отправили на штрафстоянку.