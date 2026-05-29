2026, 29 мая 16:31

Машина сбила ребёнка в Погарском районе в четверг. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 29 мая в Погарском районе произошло ДТП. На улице 2-й Квартал на дороге, проходящей около жилых домов, 47-летний водитель на автомобиле Lada сбил восьмилетнего пешехода. Ребёнок перебегал проезжую часть.

Мальчик получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

На мать несовершеннолетнего пешехода полицейские составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.