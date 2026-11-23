Белорусы Брянщины: между нашими странами нет пограничных заборов

2026, 23 ноября 12:11

— Да и какие заборы и границы могут быть между самыми родными и близкими? – удивляется председатель Белорусского землячества, заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Николай Голосов, — мы всегда говорим, что на Брянщине Беларусь с Россией не граничит, а соединяется.

2026 год объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом единства народов России, а Белорусское землячество кроме этого проводит год под знаком 20-летия нашей организации. За двадцать лет наша организация окрепла, собрала ещё больше единомышленников и сторонников. За это время организация внесла значительный вклад в сохранение белорусских традиций, укрепление культурных связей и развитие добрососедских отношений между Беларусью и Россией, между Брянщиной и другими регионами братского союзного государства.

В этом году члены землячества посетили Беларусь. В ходе визита было подписано соглашение между нашим землячеством и Гомельской областной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, что стало важным этапом развития нашего сотрудничества. Также аналогичное соглашение было подписано с ветеранской организацией города Речица Гомельской области. Эти документы открыли новые возможности для реализации совместных культурных, гуманитарных и патриотических проектов.

Организация белорусов Брянщины плодотворно взаимодействует со всеми органами власти. Так, на встрече с заместителем губернатора Виталием Свинцовым во время встречи мы обсудили дальнейшие совместные проекты.

— Эти связи, общая история для нас очень важны, и связывает наши народы на долгие годы. Еще раз хотелось бы поздравить вас с этим большим праздником», — отметил общность истории двух государств Виталий Свинцов.

Николай Голосов в свою очередь сказал, что смысл работы землячества, народной дипломатии — радение, как за Россию, так и за Беларусь:

«Задачи нашей организации в том, чтобы содействовать и органам власти, и работать с простыми людьми, чтобы мы не растеряли то, что было добыто нашими предками».

Председатель Белорусского землячества поделился воспоминаниями о своих родных, отметив, что семья в нем воспитала неприятие войны и стремление беречь мир. Николай Голосов немного рассказал о деятельности землячества, поездке в Гомель, укреплении связей в сфере культуры. Председатель Белорусского землячества на Брянщине подарил Виталию Свинцову шарф, выполненный в цветах белорусского флага, а Виталий Александрович в ответ вручил памятный адрес в честь юбилея организации белорусов Брянщины.

Белорусское землячество реализует несколько проектов «Хатынь и Хацунь — одна судьба», «Беларусь – Россия – две сестры» и «Белорусский этнографический музей».

В прошлом году землячество совместно с редакцией издания «Московский комсомолец в Брянске» и депутатом Брянского горсовета Игорем Болунёвым создали и открыли уникальный памятник белорусским военным журналистам, издававшим на Брянщине в годы войны газету «За Советскую Беларусь». Он органично вписался в мемориальный комплекс на Поляне журналистов. Здесь уже побывал губернатор Егор Ковальчук, который по достоинству оценил возведённый мемориал.

Землячество активно участвует в патриотических, культурных, спортивных мероприятиях двух государств, вовлекает в свою работу подрастающее поколение.

В планах организации ещё много интересных и нужных проектов. Для участия в них приглашаются все неравнодушные жители региона. Необходимо только одно условие — стремление укреплять дружбу народов.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области, Николай Голосов