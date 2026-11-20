Правительство России увеличило выплаты медикам в малых городах и селах Брянской области

2026, 20 ноября 13:34

Правительство России увеличило выплаты медикам в малых городах и селах Брянской области. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Правительство России по решению Президента РФ двукратно увеличило выплаты медицинским работникам в малых городах и селах на приграничных территориях с 2027 года. Выплата в два миллиона рублей предусмотрена по программе «Земский доктор», а в один миллион рублей – «Земский фельдшер».

В Брянской области «Земский доктор» действует в регионе с 2012 года, а «Земский фельдшер» — с 2018-о. Выплаты же получили 510 врачей и 99 медработников среднего звена региона. В 2026 году контракты заключены с 22 врачами и 10 фельдшерами.

«Дополнительно к федеральной мере поддержки в Брянской области действует своя региональная выплата: врачам — 1 млн рублей, средним медицинским работникам — 500 тысяч. В 2024 году ее получили 88 медработников, в 2025-м — уже 120. В этом году договоры заключили 94 человека — 56 врачей и 38 фельдшеров», – учтонил Егор Ковальчук.