Суд в Брянске обязал дроппера вернуть деньги обманутой мошенниками пенсионерке

2026, 23 ноября 13:36

Суд в Брянске обязал жительницу Республики Дагестан вернуть деньги обманутой мошенниками пенсионерке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства защитили права пожилой жительницы Советского района города Брянска. В мае 2024 года женщину обманули телефонные мошенники. По их указанию пенсионерка перевела на чужие счета 5,8 миллиона рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Стражи порядка выяснили, что 450 тысяч рублей попали на счёт 38-летней жительницы Республики Дагестан.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Высшая инстанция взыскала с дроппера сумму неосновательного обогащения. Исполнение решения контролирует прокуратура.