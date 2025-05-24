Нетрезвый водитель попал в аварию в Дятьково. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Орджоникидзе в Дятьково произошла авария. 50-летний водитель за рулём Chevrolet Aveo не соблюдал безопасную дистанцию до впереди движущегося Opel Corsa. После столкновения Chevrolet перевернулся.

Водитель Chevrolet с травмами попал в больницу. От прохождения медицинского освидетельствования отказался.

На водителя инспекторы составили административный протокол.