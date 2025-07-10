Обвиняемого в попытке убийства 15-летнего брянца суд отправил в СИЗО. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В преступление обвинили 15-летнего и 20-летнего жителей областного центра.

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 июня подросток вместе был в квартире брата в многоэтажке по улице Есенина. Вместе они напали на находившегося в гостях 19-летнего знакомого. Несколько раз они ударили его ножом, а затем избили. Посчитав потерпевшего мертвым, фигуранты завернули его в покрывало и вынесли на улицу. Утром юношу обнаружили на улице прохожие. Его доставили в больницу.

Совершеннолетнего обвиняемого задержали. Суд Володарского района Брянска по ходатайству следователя и прокурора отправил и подростка в СИЗО на 1 месяц 14 суток.

Расследование уголовного дела продолжается.