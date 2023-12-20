Обвиняемый в мошенничестве бывший брянский полицейский отправится в колонию

Обвиняемый в мошенничестве бывший брянский полицейский, пять лет скрывавшийся от следствия, отправится в колонию на шесть с половиной лет. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушении на мошенничество и воспрепятствование следствию. Приговор выслушал бывший начальник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции брянского УМВД.
В марте 2015 года правоохранитель предложил предпринимателю, находящемуся в изоляторе временного содержания по подозрению в незаконной банковской деятельности, за 2 млн рублей помочь ему изменить меру пресечения, а за 1 миллион долларов США решить вопрос об освобождении от ответственности. Бизнесмен через посредников передал полицейскому миллион рублей.
После возбуждения уголовного дела в 2016 году страж порядка скрылся от следствия. Он находился в международном розыске. Оказалось, что фигурант был в Венгерской Республики, где отбывал наказание за совершение другого преступления. Мужчина был депортирован в Россию.
Суд приговорил виновного к шести с половиной годам в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Также осужденный лишился звания «майор полиции» и права занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.
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