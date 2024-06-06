Ограбивший брянскую пенсионерку рецидивист вновь отправился в колонию

Ранее судимый мужчина, похитивший 120 тысяч рублей у одинокой пенсионерки, проведёт в колонии восемь с половиной лет по решению суда. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Жирятинского района рассмотрел уголовное дело о разбойном нападении. На скамье подсудимых оказались 32-летний ранее судимый мужчина.

В ночь с 7 на 8 января 2024 года фигурант проник в дом одинокой 83-летней пенсионерки в селе Высокое. Под угрозой убийства он похитил у женщины 120 тысяч рублей, фонарик и сотовый телефон.

На похищенные деньги рецидивист купил автомобиль, но воспользоваться им не успел. Мужчину задержали полицейские, а на автомобиль суд наложил арест.

Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам в колонии особого режима.Также он обязан выплатить более 170 тысяч рублей материального и морального ущерба женщине. Приговор не вступил в законную силу.