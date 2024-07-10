Ограбление салона сотовой связи раскрыли брянские полицейские

Подозреваемого в ограблении салона сотовой связи задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился продавец-консультант салона сотовой связи в Фокинском районе областного центра. Пока девушка оформляла продажу, покупатель схватил пакет с неоплаченным мобильным телефоном и наушниками, и сбежал. Ущерб превысил 16 тысяч рублей. .

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. Оперативники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого 25-летнего уроженца Омской области. Мужчина успел сдать похищенные товары в ломбард, но возместил их стоимость магазину.

Фигуранту предъявили обвинение в грабеже.